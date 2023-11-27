Врач предупредила о повышающих риск развития бронхита факторах

Терапевт Светлана Куприна: перенесенная на ногах ОРВИ может развиться в бронхит

При неправильном лечении простуды или перенесенной на ногах ОРВИ может развиться бронхит, предупредила терапевт Светлана Куприна. В комментарии для «Известий» врач указала и на другие факторы, повышающие риск развития бронхита.

Терапевт отметила, что острый бронхит протекает с повышением температуры, насморком, кашлем. Иногда, продолжила Куприна, кашель становится мучительно-навязчивым и сохраняется не более трех недель. Те, у кого есть хронический бронхит, сталкиваются с кашлем с мокротой, длящемся не менее трех месяцев в году в течение двух лет и более. При обострении хронического бронхита мокрота может стать гнойной.

При этом терапевт обратила внимание на то, что острый бронхит часто развивается после неправильного лечения простуды или после того, как человек перенес ОРВИ на ногах.

У людей с легочными заболеваниями (например, с бронхиальной астмой), у курильщиков или у тех, чья работа связана с вредным производством, высок риск повторных острых бронхитов с затяжным течением. В дальнейшем может развиться хронический бронхит. Маленькие дети на фоне приступа кашля зачастую не могут откашляться и нормально дышать Светлана Куприна терапевт

Напоследок Куприна предупредила, что бронхит может вызывать обострение в виде дыхательной недостаточности, эмфиземы легких, хронического легочного сердца. При этом у детей-аллергиков хронический бронхит может стать причиной развития астмы.

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