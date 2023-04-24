Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:39, 24 апреля 2023Забота о себе

Россиян предупредили о неочевидных признаках постковидного синдрома

Пульмонолог Чучалин: после COVID-19 может появиться депрессия и ухудшение памяти

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии Александр Чучалин предупредил россиян о неочевидных последствиях перенесенной новой коронавирусной инфекции. Его выступление во время симпозиума, посвященного диагностике и терапии постковидного состояния цитирует KP.RU.

По словам Чучалина, примерно каждый пятый ранее перенесший COVID-19 пациент страдает от постковидного синдрома. Наиболее распространенными признаками являются депрессия, утомляемость, одышка, ухудшение памяти и способности к концентрации. Реже, по словам врача, появляются нарушения со стороны различных органов и систем организма.

Пульмонолог объяснил, что у людей с постковидным синдромом зачастую повышен уровень ферритина, что говорит о резком окислительном стрессе в организме. Это состояние может быть причиной различных неврологических симптомов, таких как бессонница, утомляемость, депрессия. В целом человек чувствует себя на несколько лет старше, чем до болезни. Еще одно долгосрочное влияние новой коронавирусной инфекции, по мнению врача, может быть связано с нарушениями микроциркуляции крови, при котором кровоток замедляется и начинают образовываться микротромбы.

Материалы по теме:
Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
Вирус стирает память?Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
18 февраля 2021
«Одиночество для них — это зло» В России выросло число обращений к психологам: почему россияне все чаще жалуются на одиночество
«Одиночество для них — это зло»В России выросло число обращений к психологам: почему россияне все чаще жалуются на одиночество
6 апреля 2021

Помимо этого, подавленная во время болезни иммунная система, может не справляться с различными инфекциями, считает Чучалин. В качестве примера он привел недавнюю вспышку заражений грибком Candida auris в США, которая по его предположению, могла стать последствием постковидных состояний.

В качестве лечения последствий COVID-19 специалист предлагает применять активные формы газа. Он объяснил, что через специальные установки пациенты вдыхают термический (подогретый) гелии и оксид азота в соединении с водородом. По словам Чучалина, эти соединения помогают насытить организм кислородом, открыть капилляры и улучшить самочувствие.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн оценил вероятность развития рака из-за COVID-19. По его словам, нет подтверждений тому, что люди, переболевшие коронавирусом, чаще остальных заболевают раком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о здоровье Путина
Российского бизнесмена осудили на девять лет за махинации с маткапиталом
Заявление России о сокращении добычи нефти не смогли подтвердить
Замминистра просвещения рассказала о важности отечественного опыта в образовании
Президент Киргизии решил посетить парад Победы в России
Армения обратится в суд ООН из-за действий Азербайджана
Заслуженный юрист России поддержал отмену возможности смены пола в паспорте
Пенсионерка помогла внуку создать кеды из марихуаны в честь Дня курения
В Госдепе отказались комментировать публикацию о давлении США на Киев
Допрос родившей и убившей ребенка в электричке россиянки попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.