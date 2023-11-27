ВСУ пытались атаковать авиационный завод в Смоленской области дронами

ВСУ пытались атаковать авиационный завод в Смоленской области двумя дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на авиационный завод в Смоленской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, Украина пыталась ударить по инфраструктурному объекту утром в воскресенье, 26 ноября. В сторону завода летело два беспилотника самолетного типа. Первый сбили в районе девяти часов утра Заднепровском районе Смоленска, второй — над городом спустя полчаса, его посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Один из беспилотников упал на крышу цеха смоленского завода и взорвался. В результате оказалась повреждена крыша цеха и балка перекрытия, никто не пострадал.

ВСУ не первый раз пытаются ударить по авиационному заводу в Смоленской области. Так, 1 октября Украина пыталась атаковать его дронами-камикадзе UJ-22 Airborne. Один из беспилотников удалось ликвидировать в воздухе, еще три, по предварительным данным, были подавлены силами РЭБ. Осколки устройств рухнули в том числе на посадочную полосу аэродрома «Северный». При этом никаких повреждений ВПП не получила. Оборудование и конструкции цехов завода также остались целы.