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09:09, 2 октября 2023Россия

ВСУ попытались атаковать авиационный завод в России дронами-камикадзе

Baza: ВСУ пытались атаковать Смоленский авиационный завод дронами UJ-22 Airborne

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Смоленский авиационный завод дронами-камикадзе UJ-22 Airborne. Об этом стало известно изданию Baza, подробности происшествия были опубликованы в Telegram-канале.

По сведениям издания, 1 октября со стороны Украины были запущены четыре беспилотника, их целью было российское авиационное предприятие.

Один из дронов удалось ликвидировать в воздухе, еще три, по предварительным данным, были подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    Анна Щербакова
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