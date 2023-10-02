ВСУ попытались атаковать авиационный завод в России дронами-камикадзе

Baza: ВСУ пытались атаковать Смоленский авиационный завод дронами UJ-22 Airborne

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Смоленский авиационный завод дронами-камикадзе UJ-22 Airborne. Об этом стало известно изданию Baza, подробности происшествия были опубликованы в Telegram-канале.

По сведениям издания, 1 октября со стороны Украины были запущены четыре беспилотника, их целью было российское авиационное предприятие.

Один из дронов удалось ликвидировать в воздухе, еще три, по предварительным данным, были подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).