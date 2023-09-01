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10:33, 1 сентября 2023Россия

Появились подробности о ночной стрельбе в аэропорту Пскова

В аэропорту Пскова стреляли по пытавшемуся снять последствия атаки ВСУ коптеру

Кадр: Telegram-канал Readovka

Ночная стрельба в аэропорту Пскова велась по квадрокоптеру, пытавшемуся снять последствия атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшей в ночь на 30 августа. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, после стрельбы дрон исчез. Эксперты начали выяснять, был ли он сбит.

Предположительно, квадрокоптер, замеченный над псковским аэропортом, относился к вертолетному типу. Как утверждает Shot, устройство могли запустить с территории России ввиду характеристик схожих моделей.

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Аэропорт Пскова расположен от границы с Украиной примерно в 800 километрах. До границы с Латвией — 65 километров, а с Эстонией около 50 километров, напомнило издание.

31 августа Росавиация доложила о возобновлении работы аэропорта в Пскове после атаки дронов.

Аэропорт Пскова приостановил свою работу и отменил все рейсы из-за атаки дронов 30 августа. Тогда на аэродроме загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76 — губернатор Псковской области Михаил Ведерников тогда уточнял, что аэропорт закрыли для выяснения характера повреждений взлетно-посадочной полосы.

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    Анна Щербакова
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