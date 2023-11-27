Стратегический авиазавод по производству БПЛА в Киеве попал под ракетный удар

РИА Новости: авиазавод 410 по производству БПЛА в Киеве попал под ракетный удар

Стратегический авиазавод в районе аэропорта Жуляны в Киеве, на котором производятся беспилотники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский ракетный удар, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил военный, удар был нанесен ночью в пятницу, 24 ноября. Некоторое время ушло на подтверждение результатов операции — были получены видеокадры взрывов. «Попадания пришлись по "Заводу 410", известному как завод гражданской авиации. По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нужд ВСУ», — подчеркнул Лебедев.

Ранее стало известно, что Россия стала применять карбон в производстве корпуса БПЛА камикадзе «Герань-2». Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала.