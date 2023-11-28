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04:00, 28 ноября 2023Ценности

43-летняя популярная актриса поделилась видео в купальнике

Кадр: @oliviamunn

Популярная американская актриса, комедиантка, модель, телеведущая и писательница Оливия Манн поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 43-летняя звезда кинофильма «Хищник» предстала перед камерой в солнцезащитных очках и купальнике корралового цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено глубоким декольте. При этом знаменитость добавила к своему внешнему виду длинную цепь с подвеской, чокер, серьги и несколько браслетов.

Поклонники оценили данный ролик, о чем принялись писать в комментариях. «Ты прекрасна», «Совершенная», «Шикарный вид», «Наша королева», «Это невероятное тело», — высказывались они.

Ранее популярная британская актриса Милли Макинтош в откровенном образе рассказала об отказе от алкоголя. 34-летняя звезда реалити-шоу «Золотая молодежь» поделилась серией снимков, на одном из которых она позирует в прозрачном купальнике белого цвета с оборками на талии.

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      Мария Винар
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