Популярная актриса в прозрачном купальнике рассказала об отказе от алкоголя

Популярная британская актриса Милли Макинтош в откровенном образе рассказала об отказе от алкоголя. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда реалити-шоу «Золотая молодежь» поделилась серией снимков, на одном из которых она позирует в прозрачном купальнике белого цвета с оборками на талии. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж.

«Отказ от алкоголя — это лучшее, что я сделала для себя, своего ментального здоровья и общего благополучия. Это привело меня к познанию себя. Я так много о себе узнала, в том числе свои сильные и слабые стороны. Избавившись от зависимости, я смогла сосредоточиться на преодолении проблем и налаживании более глубоких связей с собой», — поделилась она своими размышлениями.

Ранее сообщалось, что американская актриса Дженнифер Лоуренс оконфузилась на сцене во время посещения мероприятия Saks Fifth Avenue. Звезда «Голодных игр» выступала с речью перед гостями, когда услышала громкий звук. Выяснилось, что у знаменитости лопнул и впоследствии упал на землю пояс.