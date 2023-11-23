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09:04, 23 ноября 2023Ценности

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс оконфузилась на сцене

Фото: John Lamparski / Getty Images

Американская актриса Дженнифер Лоуренс оконфузилась на сцене во время посещения мероприятия Saks Fifth Avenue. Об этом сообщает Page Six.

Звезда «Голодных игр» выступала с речью перед гостями, когда услышала громкий звук. Выяснилось, что у знаменитости лопнул и впоследствии упал на землю пояс. «Простите, это было громко, но мой пояс только что лопнул!» — сказала смеющаяся телезвезда публике. В качестве наряда она выбрала белую рубашку и тренч с поясом люксового бренда Dior.

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В сентябре Дженнифер Лоуренс снялась для журнала в откровенном наряде. На размещенных снимках 32-летняя знаменитость предстала в черном слитном купальнике с глубоким декольте, частично обнажавшим ее грудь. Помимо этого, звезда примерила белые носки и серые спортивные штаны, слегка спущенные с бедер.

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      Карина Черных
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