Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс оконфузилась на сцене

Американская актриса Дженнифер Лоуренс оконфузилась на сцене во время посещения мероприятия Saks Fifth Avenue. Об этом сообщает Page Six.

Звезда «Голодных игр» выступала с речью перед гостями, когда услышала громкий звук. Выяснилось, что у знаменитости лопнул и впоследствии упал на землю пояс. «Простите, это было громко, но мой пояс только что лопнул!» — сказала смеющаяся телезвезда публике. В качестве наряда она выбрала белую рубашку и тренч с поясом люксового бренда Dior.

В сентябре Дженнифер Лоуренс снялась для журнала в откровенном наряде. На размещенных снимках 32-летняя знаменитость предстала в черном слитном купальнике с глубоким декольте, частично обнажавшим ее грудь. Помимо этого, звезда примерила белые носки и серые спортивные штаны, слегка спущенные с бедер.