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09:43, 21 июня 2023Ценности

Дженнифер Лоуренс снялась для журнала в купальнике

Актриса Дженнифер Лоуренс снялась в купальнике с глубоким декольте для журнала Interview

Фото: Collier Schorr / Interview

Американская актриса Дженнифер Лоуренс снялась в откровенном наряде для обложки журнала Interview. Соответствующие кадры появились на официальном сайте издания.

На размещенных снимках 32-летняя знаменитость предстала в черном слитном купальнике с глубоким декольте, частично обнажающим ее грудь. Помимо этого, поверх упомянутого предмета гардероба звезда примерила белые носки и серые спортивные штаны, слегка спущенные с бедер.

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Кроме того, Лоуренс распустила длинные русые волосы, завитые в мелкие кудри. Свой образ артистка дополнила макияжем в нейтральных оттенках.

В марте Дженнифер Лоуренс появилась на публике в топе с глубоким декольте. Актриса посетила вечеринку журнала W magazine, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в наряде люксового бренда Alaïa черного цвета. Костюм телезвезды состоял из кожаной юбки длины макси и топа с длинными рукавами и глубоким V-образным вырезом на груди.

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    Екатерина Ештокина
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