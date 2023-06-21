Дженнифер Лоуренс снялась для журнала в купальнике

Актриса Дженнифер Лоуренс снялась в купальнике с глубоким декольте для журнала Interview

Американская актриса Дженнифер Лоуренс снялась в откровенном наряде для обложки журнала Interview. Соответствующие кадры появились на официальном сайте издания.

На размещенных снимках 32-летняя знаменитость предстала в черном слитном купальнике с глубоким декольте, частично обнажающим ее грудь. Помимо этого, поверх упомянутого предмета гардероба звезда примерила белые носки и серые спортивные штаны, слегка спущенные с бедер.

Кроме того, Лоуренс распустила длинные русые волосы, завитые в мелкие кудри. Свой образ артистка дополнила макияжем в нейтральных оттенках.

В марте Дженнифер Лоуренс появилась на публике в топе с глубоким декольте. Актриса посетила вечеринку журнала W magazine, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в наряде люксового бренда Alaïa черного цвета. Костюм телезвезды состоял из кожаной юбки длины макси и топа с длинными рукавами и глубоким V-образным вырезом на груди.