Аксенов раскрыл подробности о режиме ЧС в Крыму

Аксенов: режим ЧС ввели в 10 муниципалитетах Крыма, в трех действует угроза ЧС

В Крыму из-за разрушительного шторма, который прошел на полуострове, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) действует на территории 10 муниципалитетов. Такие подробности раскрыл глава полоуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Так, режим ЧС действует в Джанкое, Евпатории, Саках, а также на территории Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов. Помимо этого, в трех муниципалитетах действует режим угрозы ЧС, добавил Аксенов, уточнив, что он действует в Алуште, Судаке и Первомайском районе.

На регионы Южного федерального округа обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там волны достигали девяти метров, порывы ветра — до 40 метров в секунду. Советник главы Крыма Олег Крючков, описывая последствия непогоды, заявил о небывалом масштабе разрушений после урагана. «Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи», — сказал он.

По последним данным, в Крыму без электроэнергии после шторма остаются 93 тысячи человек, водоснабжение нарушено в 245 селах. Президент России Владимир Путин поручил выделить средства на восстановление разрушенной инфраструктуры.