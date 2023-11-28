Автоэксперт описал порядок действий при заносе машины в непогоду

Автоэксперт Демчук призвал не делать резких движений при уходе машины в занос

При попадании автомобиля в занос в непогоду ни в коем случае нельзя делать резких движений — бросать руль или давить на педаль тормоза. Об этом в комментарии «Известиям» напомнил автомобильный эксперт, директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук.

По словам Демчука, любое резкое или грубое движение при уходе в занос лишь усугубят ситуацию.

«При заносе переднеприводного авто прибавьте немного обороты и плавно верните машину на полосу движения, потом снова уведите руль в обратную сторону и опять верните его в сторону полосы. Повторяйте до тех пор, пока автомобиль не выйдет из заноса», — описал порядок действий автомобильный эксперт.

Если же автомобиль заднеприводный, то, по словам эксперта, нужно плавно повернуть руль в сторону заноса и так же плавно сбросить газ.

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