Азербайджан вызвал послов западных стран из-за незаконных финансовых операций

МИД Азербайджана вызвал послов США, Германии и Франции из-за портала AbzasMedia

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана вызвало временных поверенных в делах США и Германии и чрезвычайного посла Франции из-за деятельности новостного портала AbzasMedia. Об этом дипведомство сообщило на своем сайте.

«На встречах было отмечено, что новостной портал AbzasMedia при участии организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществлял незаконные финансовые операции», — говорится в сообщении.

По данным МИД, посольства западных стран были вовлечены в эту деятельность. В связи с этим в Баку выразили серьезное недовольство.

Министерство подчеркнуло, что Агентство международного развития США, FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации осуществляли незаконный перевод средств на деятельность AbzasMedia, нарушая правила предоставления грантов.

Ранее спикер Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян заявил, что мирное соглашение между Ереваном и Баку может быть достигнуто в течение ближайших 15 дней, «если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю».