Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 28 ноября 2023Бывший СССР

В Армении допустили скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном

Спикер НС Армении Симонян: мир с Баку может быть достигнут в течение 15 дней

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мирное соглашение между Ереваном и Баку может быть достигнуто в течение ближайших 15 дней. Скорое заключение мира допустил спикер Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

«При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней, если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю», — сказал он.

Симонян отметил, что страны достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам. «Я не хочу раскрывать детали, чтобы тем самым не навредить процессу», — добавил спикер парламента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван согласен провести обмен военнопленными с Азербайджаном по принципу «всех на всех». По его словам, власти республики готовы проявить максимальную гибкость в этом вопросе.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      Песков обвинил НАТО в принесении в жертву народа Украины ради сдерживания России

      Пассажирка под наркотиками попыталась открыть аварийный выход самолета в воздухе

      Лавров заявил о союзнических отношениях России и Казахстана

      Украина и Италия начали переговоры о гарантиях безопасности Киева

      Проводившей над сыном ритуальные обряды москвичке предъявили обвинение

      Стоимость посуточной аренды на Новый год поднялась на треть

      Пленный боец ВСУ рассказал о проблемах с эвакуацией раненых

      Возлюбленная Тимати снялась без косметики и фильтров

      Металлургический гигант сократит тысячи рабочих мест из-за кризиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости