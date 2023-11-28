В Армении допустили скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном

Спикер НС Армении Симонян: мир с Баку может быть достигнут в течение 15 дней

Мирное соглашение между Ереваном и Баку может быть достигнуто в течение ближайших 15 дней. Скорое заключение мира допустил спикер Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

«При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней, если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю», — сказал он.

Симонян отметил, что страны достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам. «Я не хочу раскрывать детали, чтобы тем самым не навредить процессу», — добавил спикер парламента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван согласен провести обмен военнопленными с Азербайджаном по принципу «всех на всех». По его словам, власти республики готовы проявить максимальную гибкость в этом вопросе.

