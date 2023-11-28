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09:37, 28 ноября 2023Экономика

Экономист назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней»

Экономист Рубини: держатели акций могут потерять десятки триллионов долларов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Инвесторы и держатели акций по всему миру за следующие десять лет могут потерять десятки триллионов долларов. Об этом в статье для Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини, который назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней».

По словам эксперта, до 2021 года денежно-кредитное, налогово-бюджетное и кредитное смягчение приводило к завышению стоимости практически всего: недвижимости, государственных и корпоративных облигаций, технологических, растущих и венчурных фирм, а также спекулятивных активов, как криптовалюты и «мемные» акции. Когда этот «пузырь всего» лопнул в 2022 году, финансовый рынок начал падать, и эта тенденция продолжится.

«Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. Хотя США и избежали рецессии, она все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», — отметил Рубини.

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На протяжении всего 2023 года инвесторы выдавали желаемое за действительное, предрекая снижения Центробанками ключевых ставок, но этого не произошло. На фоне «геополитической депрессии» из-за конфликтов и напряжения в разных частях света, ухудшается и ситуация на финансовых рынках.

«Неолиберальная свободная торговля закончилась; промышленная политика, "отечественная экономика", субсидии и безопасная торговля набрали силу, поскольку мир все больше делится на две экономические, монетарные, финансовые, валютные, торговые, инвестиционные и технологические сферы», — объяснил эксперт.

Ранее генеральный директор компании DoubleLine Capital (DLC) Джеффри Гундлах предсказал экономике США рецессию в первой половине 2024 года. На фоне экономического спада, уточнил эксперт, руководство Федеральной резервной системы (ФРС), скорее всего, начнет постепенно ослаблять денежно-кредитную политику и перейдет к снижению ключевой ставки. Сейчас она держится на уровне 5,25-5,5 процента годовых и не меняется с июля 2023 года, хотя до этого регулятор поднимал показатель 11 раз подряд, из которых четыре повышения состоялись в 2023 году.

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      Вячеслав Агапов
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