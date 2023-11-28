Бизнесмен купил одежду в ЦУМе почти на полмиллиона рублей и забыл ее на тротуаре

IT-бизнесмен купил одежду в ЦУМе на 400 тысяч рублей и забыл ее на тротуаре

Руководитель IT-компании, занимающейся онлайн-образованием, купил одежду в Центральном универсальном магазине (ЦУМе) в Москве почти на полмиллиона рублей и забыл ее на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В воскресенье, 26 ноября, бизнесмен по имени Магомед, который проживает в жилом комплексе бизнес-класса Aquatoria в Левобережном районе, приобрел вещи на 400 тысяч рублей. В семь часов вечера он вышел из торгового центра, поставил пакет с покупками на асфальт и вызвал такси. Когда машина подъехала, 26-летний бизнесмен сел в нее, забыв про вещи. Находясь в пути, он вспомнил о них и решил за ними вернуться, однако по возвращении пакета на месте он не нашел.

Отмечается, что после произошедшего мужчина обратился за помощью в полицию.

В марте москвичка по фамилии Морозова обвинила сотрудников кафе ЦУМа в подмене и краже дорогостоящей шубы. 31-летняя девушка рассказала, что решила отдохнуть после шопинга и зашла в одно из заведений, расположенных на втором этаже ТЦ. По ее словам, сначала она повесила соболиную шубу-трансформер бренда Nello Santi за 800 тысяч рублей на вешалку, а затем присела за столик. Как сообщила Морозова, через некоторое время она не нашла упомянутое изделие на вешалке.