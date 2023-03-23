Россиянка обвинила кафе ЦУМа в подмене и краже шубы за 800 тысяч рублей

Shot: россиянка Морозова обвинила кафе ЦУМа в подмене и краже шубы за 800 тысяч рублей

Москвичка Морозова (имя неизвестно) обвинила сотрудников кафе Центрального универсального магазина (ЦУМа) в подмене и краже дорогостоящей шубы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

31-летняя девушка рассказала, что 2 марта решила отдохнуть после шопинга и зашла в одно из заведений, расположенных на втором этаже ТЦ. По ее словам, сначала она повесила соболиную шубу-трансформер бренда Nello Santi за 800 тысяч рублей на вешалку, а затем присела за столик.

Как сообщает Морозова, через некоторое время она не нашла упомянутое изделие на вешалке, вследствие чего обратилась за помощью к официанту. Тот вынес россиянке предмет гардероба, и она уехала домой.

Спустя 20 дней москвичка вновь решила надеть шубу. Отстегнув ее нижнюю часть, Морозова поняла, что вещь фальшивая.

Ранее сообщалось, что московский ЦУМ начал продавать старые коллекции одежды по цене новых на фоне санкций. Отмечалось, что в универмаге стали доступны к покупке наряды, выпущенные дизайнерами пять-шесть лет назад. При этом за устаревшие предметы гардероба устанавливается несоответствующая стоимость.