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18:47, 23 марта 2023Ценности

ЦУМ начал продавать старые коллекции одежды по цене новых

Life: ЦУМ начал продавать выпущенные пять лет назад коллекции одежды по цене новых

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Московский Центральный универсальный магазин (ЦУМ) начал продавать старые коллекции одежды по цене новых на фоне санкций. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что в универмаге стали доступны к покупке наряды, выпущенные дизайнерами пять-шесть лет назад. При этом за устаревшие предметы гардероба устанавливается несоответствующая стоимость, говорится в материале.

Одна сотрудниц ЦУМа объяснила изданию, каким образом продавцы пытаются убедить клиентов приобрести данные товары при нехватке вещей из новых коллекций.

«Дубленке лет семь, 700 тысяч стоит. Тетка такая: "Блин, круто, но мне надо со своим стилистом посоветоваться, а то ценник высокий", — рассказала сотрудница ЦУМа. — Ей такую тираду: "Вы же понимаете, это Ralph Lauren — вечная вечность". Ну и через полчаса [она] присылает скриншот с какого-то сайта — эта дубленка 170 тысяч [стоит]. Пишет: "Как это понимать?"».

В ноябре сообщалось, что в ЦУМ появилась возможность продать старые вещи люксовых брендов. Так, у магазина запустилась онлайн-площалка под названием Tsum Collect. На ней россияне могут не только продать подержанные предметы персональной роскоши, в том числе одежду, обувь и аксессуары, но и купить товары других юзеров.

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Карина Черных
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