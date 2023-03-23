Life: ЦУМ начал продавать выпущенные пять лет назад коллекции одежды по цене новых

Московский Центральный универсальный магазин (ЦУМ) начал продавать старые коллекции одежды по цене новых на фоне санкций. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что в универмаге стали доступны к покупке наряды, выпущенные дизайнерами пять-шесть лет назад. При этом за устаревшие предметы гардероба устанавливается несоответствующая стоимость, говорится в материале.

Одна сотрудниц ЦУМа объяснила изданию, каким образом продавцы пытаются убедить клиентов приобрести данные товары при нехватке вещей из новых коллекций.

«Дубленке лет семь, 700 тысяч стоит. Тетка такая: "Блин, круто, но мне надо со своим стилистом посоветоваться, а то ценник высокий", — рассказала сотрудница ЦУМа. — Ей такую тираду: "Вы же понимаете, это Ralph Lauren — вечная вечность". Ну и через полчаса [она] присылает скриншот с какого-то сайта — эта дубленка 170 тысяч [стоит]. Пишет: "Как это понимать?"».

В ноябре сообщалось, что в ЦУМ появилась возможность продать старые вещи люксовых брендов. Так, у магазина запустилась онлайн-площалка под названием Tsum Collect. На ней россияне могут не только продать подержанные предметы персональной роскоши, в том числе одежду, обувь и аксессуары, но и купить товары других юзеров.