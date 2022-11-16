Россияне получили возможность продать старые вещи люксовых брендов

РБК: у россиян появилась возможность продать старые вещи люксовых брендов через ЦУМ

В Московском Центральном универсальном магазине (ЦУМ) появилась возможность продать старые вещи люксовых брендов. Об этом сообщает РБК.

Согласно информации, у ЦУМа запустилась онлайн-площалка под названием Tsum Collect. На ней россияне могут не только продать подержанные предметы персональной роскоши, в том числе одежду, обувь и аксессуары, но и купить товары других юзеров. Клиенты получили шанс приобрести вещи таких марок, как Celine, Prada, Gucci, Saint Laurent, а также Dolce & Gabbana, Balenciaga, Tom Ford, Comme Des Garçons и других компаний.

По словам представителей ЦУМа, данное приложение уже доступно для пользователей в AppStore, а позднее появится Google Play. Отмечается, что основную долю текущего ассортимента ресейл-платформы предоставили VIP-клиенты универмага.

В октябре сообщалось, что испанский бренд Zara предоставит возможность покупателям из Великобритании продавать поношенную одежду, ранее купленную в магазинах марки. Утверждается, что ретейлер запустит сервис Zara Pre-Owned, с помощью которого клиенты начнут перепродавать старые предметы гардероба, обувь, сумки и аксессуары, приобретенные в торговых точках Zara. Вдобавок пользователям платформы будет доступна функция дарения ненужных вещей в благотворительные организации.