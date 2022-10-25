Zara начнет продавать поношенную одежду

Испанский бренд Zara запустит сервис по продаже старой одежды, купленной в магазинах марки

Испанский бренд Zara предоставит возможность покупателям из Великобритании продавать поношенную одежду, ранее купленную в магазинах марки. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, ретейлер запустит сервис Zara Pre-Owned, с помощью которого клиенты начнут перепродавать старые предметы гардероба, обувь, сумки и аксессуары, приобретенные в торговых точках Zara. Вдобавок пользователям платформы будет доступна функция дарения ненужных вещей в благотворительные организации.

Кроме того, руководство Zara позволит покупателям бесплатно ремонтировать дефекты на нарядах. В списке доступных услуг, в частности, значится пришивание пуговиц, починка молнии, а также исправление швов и других недочетов производства. Отмечается, что все работы будут проводиться бесплатно.

«Платформа задумана исключительно как инструмент, помогающий покупателям продлить срок службы своей одежды», — заявила глава отдела устойчивого развития холдинга Паула Ампуэро и добавила, что на ранних стадиях Zara Pre-Owned не будет приносить никакой прибыли компании.

Ранее в октябре стало известно, что магазины Zara вернутся на российский рынок под названием «Новая мода» (New Fashion). По информации «Известий», всего в стране откроются четыре торговые точки марки. Известно, что в них будут представлены не все коллекции ретейлера.