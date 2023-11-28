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20:11, 28 ноября 2023Ценности

Блогерша надела на свадьбу экс-возлюбленного белое платье и была обругана в сети

Кадр: @richcaroline / Tiktok

Блогерша Кэролайн Рике надела на свадьбу экс-возлюбленного неподходящий наряд и была обругана в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает более трех миллионов подписчиков.

В начале видео девушка показала на камеру два платья длины мини белого цвета, в одном из которых она планирует пойти на церемонию. «Приготовьтесь пойти со мной на свадьбу моего бывшего парня — и да, меня пригласили», — заявила она.

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Кроме того, юзерша рассказала, что хочет подарить паре необычный фотоальбом. По ее словам, данные снимки были сделаны, когда она с нынешним женихом состояла в отношениях. «Это альбом наших с Джексоном воспоминаний. Это день, когда мы познакомились с его родителями, и вот как бы выглядел наш будущий ребенок, если бы он у нас родился», — отметила Рике и объяснила, что решила сделать это из-за того, что на протяжении их романа он всегда отказывался платить за нее в ресторанах.

Многие пользовали сети удивились намерениям автора видео. «Я не понимаю, почему ты просто не двигаешься дальше. Это тяжело, но всякий раз, когда ты пытаешься испортить чьи-то особенные моменты, ты выглядишь как придурок», «Это безумие», «Ты собираешься надеть белое платье на свадьбу. Ты ненормальная!», «Кажется, я теперь понимаю, почему у вас ничего не сложилось», — возмущались они.

В апреле 2022 года дочь отомстила «токсичной» матери за попытку перещеголять невесту брата на свадьбе. Автор поста рассказала, что ее мать, «будучи ядовитым демоном», внезапно явилась на свадьбу сына в пышном белом подвенечном платье и привлекла к себе внимание всех гостей. Девушка отметила, что сразу поняла намерение родительницы испортить праздник, поэтому решила нарушить ее планы.

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      Мария Винар
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