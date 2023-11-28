Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы задержали и отменили как минимум 29 рейсов

В трех аэропортах Москвы во вторник, 28 ноября, отменили и задержали как минимум 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В Домодедово 12 самолетов вылетели с опозданием, четыре вылета не состоялись. В Шереметьево пять отправлений было отложено, еще два рейса отменили. При этом во Внуково задержали шесть вылетов.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах отмены и задержки более 20 отправлений воздушных судов из столичных аэропортов не сообщается.

Ранее пилот авиакомпании United Zealand Airlines случайно посадил самолет в другом городе и оправдал свою ошибку плохой погодой. Рейс следовал из Лагоса в Абуджу, столицу Нигерии. Вместо города назначения пилот выполнил посадку в Асабе, который находится от столицы в 321 километре. Тогда пилот заявил, что диспетчеры дали ему неверные данные о полете.