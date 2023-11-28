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18:41, 28 ноября 2023Силовые структуры

Бывшие полицейские избили россиянина и получили условный срок

В Туле суд приговорил двух экс-полицейских к условным срокам за избиение мужчины

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Туле суд приговорил двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы к четырем годам условного лишения свободы за избиение мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Осужденных также лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет. Мужчин признали виновными по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, вечером 3 октября 2022 года двое полицейских выехали на вызов, где у них случился конфликт с возможным правонарушителем. В результате силовики избили подозреваемого, причинив ему легкий вред здоровью.

Ранее в Тюменской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя отдела ГИБДД в Заводоуковске, который позволил избить своего же сотрудника.

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      Варвара Митина
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