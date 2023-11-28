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14:39, 28 ноября 2023Из жизни

Переехавшая в Швейцарию россиянка развеяла миф о характере местных жителей

Фото: Amit Lahav / Unsplash

Переехавшая пять лет назад в Швейцарию россиянка Диана Быстрова развеяла один из распространенных мифов о характере местных жителей. Больше о жизни в этой стране и работе органисткой она рассказала в статье для «Ленты.ру».

По ее словам, швейцарцы оправдывают некоторые стереотипные представления о них: они действительно очень любят правила и больше всего ценят спокойствие и предсказуемость. Однако при этом, утверждает россиянка, их нельзя назвать холодными людьми без эмоций. Жители Швейцарии, как она считает, сдержанные, но при этом очень тонко чувствующие и готовые поддержать.

По сравнению, например, с итальянцами, швейцарцы могут показаться холодными. Итальянцы экспрессивные, громкие и тактильные, а швейцарцы спокойные, тихие, не будут лишний раз прикасаться к собеседнику. Но это не означает, что у них нет эмоций. Это довольно эмпатичные люди, которые всегда готовы поддержать

Диана Быстровапереехавшая в Швейцарию россиянка

Быстрова также отметила, что швейцарцы очень уважают личные границы человека и при этом твердо отстаивают свои. По ее словам, они всегда спрашивают, комфортно ли их собеседнику, и сами открыто говорят, если их что-то не устраивает.

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Помимо этого, Быстрова назвала главное отличие Швейцарии от России. По ее словам, в этих двух странах люди придерживаются кардинально разных стилей жизни.

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      Екатерина Лобанова
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