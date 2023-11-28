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12:35, 28 ноября 2023Из жизни

Переехавшая россиянка назвала главное отличие Швейцарии от России

«Лента.ру»: уехавшая в Швейцарию россиянка назвала местный стиль жизни спокойным

Фото: Tim Trad / Unsplash

Переехавшая пять лет назад россиянка Диана Быстрова назвала главное отличие Швейцарии от России. Больше о жизни в этой стране и работе органисткой она рассказала в статье для «Ленты.ру».

По ее словам, в этой стране очень сильно отличается стиль жизни: если в России все постоянно куда-то спешат, в Швейцарии больше всего ценят спокойствие. Поэтому в первое время после переезда россиянке было очень сложно привыкнуть к новому ритму жизни, но потом она поняла, что так жить ей нравится гораздо больше.

Люди в Швейцарии тихо и спокойно живут свою комфортную жизнь. Как здесь говорят, kein Stress, то есть никакого стресса

Диана Быстровапереехавшая в Швейцарию россиянка

Быстрова считает, что жизнь в Швейцарии подойдет не всем: некоторые люди считают эту страну скучной, потому что в ней особо ничего не происходит, не так много вечеринок, а люди предпочитают жить по правилам. Любимые занятия местных жителей — спорт и походы в горы, что также может показаться определенным людям не вдохновляющими и слишком спокойными видами досуга.

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Но россиянка в этом проблемы не видит. Она объясняет, что как музыканту ей всегда есть чем заняться: работой, уроками с учениками, практикой в игре на инструменте. Также она старается перенять часть привычек швейцарцев, потому что ей нравится их образ жизни.

Да, у меня не получается ходить в горы каждую неделю, но я делаю это несколько раз в год. Стараюсь ездить на велосипеде и больше ходить пешком. Стараюсь как-то интегрироваться и приблизиться к их образу жизни, потому что он мне близок

Диана Быстровапереехавшая в Швейцарию россиянка

Ранее переехавшая в Ереван россиянка призналась, что была шокирована, когда первый раз пришла в местную больницу. Она рассказала, что уехавшие в Армению иностранцы могут бесплатно воспользоваться услугами государственной медицины.

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      Екатерина Лобанова
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