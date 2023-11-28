Среда обитания
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11:09, 28 ноября 2023Среда обитания

Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения

Крупнейший в мире айсберг вышел на чистую воду и оказался под угрозой разрушения

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-3 / Reuters

В середине ноября крупнейший в мире айсберг А23а вышел на чистую воду в Южном океане и оказался под угрозой разрушения. Об этом сообщают в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

По прогнозам специалистов, в ближайший месяц айсберг войдет в море Скоша — там он либо вскоре прекратит существование, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.

А23а образовался в 1986 году в результате откола внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года — для Антарктиды это зима — айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда. Сотрудники Центра ледовой и гидрометеорологической информации еженедельно отслеживали его по данным спутниковой информации.

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      Нина Ташевская
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