Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения

Крупнейший в мире айсберг вышел на чистую воду и оказался под угрозой разрушения

В середине ноября крупнейший в мире айсберг А23а вышел на чистую воду в Южном океане и оказался под угрозой разрушения. Об этом сообщают в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

По прогнозам специалистов, в ближайший месяц айсберг войдет в море Скоша — там он либо вскоре прекратит существование, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.

А23а образовался в 1986 году в результате откола внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Однако весной 2023 года — для Антарктиды это зима — айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда. Сотрудники Центра ледовой и гидрометеорологической информации еженедельно отслеживали его по данным спутниковой информации.

