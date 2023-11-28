Десятки человек отравились в столовой российского вуза
51 человек отравился после посещения столовой СПбГАСУ, у 33 выявили сальмонеллез
51 человек отравился после посещения столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора.
По данным службы, из 51 отравившегося у более чем трех десятков человек выявили сальмонеллез. По итогам проверки, столовую временно закрыли.
«Решением суда (...) "КОП СПбГАСУ" признано виновным, назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 45 суток», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что в Бурятии жители массово отравились шаурмой — медики госпитализировали 14 человек.