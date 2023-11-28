В российском регионе почти 15 человек отравились шаурмой

Роспотребнадзор: в Бурятии 14 человек заразились сальмонеллезом из-за шаурмы

В Бурятии жители массово отравились шаурмой — медики госпитализировали 14 человек. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по российскому региону на сайте.

Там уточнили, что очаг заболевания зарегистрирован в районе села Петропавловка в Джидинском районе. У всех отравившихся шаурмой жителей выявили сальмонеллез, они до этого покупали шаурму в киоске «Шаурма в lovaше».

Роспотребнадзор начал выяснять обстоятельства случившегося, деятельность точки продажи шаурмы приостановили. В киоске выявили грубые нарушения санитарно-эпидемилогических требований.

В сентябре в Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой. Известно о 22 заболевших, врачи зафиксировали у них токсикоинфекцию, причиной которой послужил стафилококк.