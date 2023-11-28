Девушка пригласила парня в гости и узнала неприятную правду о нем

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_BFDisappears поделилась историей о том, как узнала неприятную правду о своем возлюбленном после того, как отправила ему сообщение с приглашением в гости. Девушка заявила, что не понимает, как можно объяснить случившееся.

Героиня истории рассказала, что встречается с парнем уже три года, однако все это время они виделись только в будние дни. Ее бойфренд объяснял это тем, что он работает по субботам и воскресеньям.

В один из выходных дней авторша поста, вопреки заявлениям парня о том, что он занят, решила позвать его к себе на ночь. Отправив сообщение, она прождала ответа около двух часов. Обычно возлюбленный быстро отвечал ей, поэтому рассказчица занервничала и обратилась к его коллеге.

«Оказалось, что они сегодня не работают. В том же сообщении мне сказали, что они редко работают по выходным. Редко!» — возмутилась героиня истории. Девушка призналась, что не понимает, как объяснить произошедшее. Она предположила, что бойфренд изменяет ей или что у него есть семья.

В комментариях пользователи согласились с версией девушки об измене. «Есть очень много мужчин, живущих на две семьи. Как думаете, какой предлог они используют, чтобы скрывать свою двойную жизнь? Работа. И так почти каждый раз», — высказался комментатор с ником adrianaesque.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, как случайно прочитала дневниковую запись возлюбленного и узнала, что он думает о сексе с другими людьми. В комментариях предположили, что парень мог специально оставить дневник на виду.