Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 28 ноября 2023Интернет и СМИ

Девушка пригласила парня в гости и узнала неприятную правду о нем

Фото: Elizabeth Tsung / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_BFDisappears поделилась историей о том, как узнала неприятную правду о своем возлюбленном после того, как отправила ему сообщение с приглашением в гости. Девушка заявила, что не понимает, как можно объяснить случившееся.

Героиня истории рассказала, что встречается с парнем уже три года, однако все это время они виделись только в будние дни. Ее бойфренд объяснял это тем, что он работает по субботам и воскресеньям.

Материалы по теме:
Домогательства, измены и порно. Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
Домогательства, измены и порно.Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
11 ноября 2022
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом. Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом.Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
12 октября 2023

В один из выходных дней авторша поста, вопреки заявлениям парня о том, что он занят, решила позвать его к себе на ночь. Отправив сообщение, она прождала ответа около двух часов. Обычно возлюбленный быстро отвечал ей, поэтому рассказчица занервничала и обратилась к его коллеге.

«Оказалось, что они сегодня не работают. В том же сообщении мне сказали, что они редко работают по выходным. Редко!» — возмутилась героиня истории. Девушка призналась, что не понимает, как объяснить произошедшее. Она предположила, что бойфренд изменяет ей или что у него есть семья.

В комментариях пользователи согласились с версией девушки об измене. «Есть очень много мужчин, живущих на две семьи. Как думаете, какой предлог они используют, чтобы скрывать свою двойную жизнь? Работа. И так почти каждый раз», — высказался комментатор с ником adrianaesque.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, как случайно прочитала дневниковую запись возлюбленного и узнала, что он думает о сексе с другими людьми. В комментариях предположили, что парень мог специально оставить дневник на виду.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      У берегов Греции затонуло шедшее на Украину подозрительное судно. По документам оно везло соль

      Экономист увидел риск подорожания в России гречки и масла

      Обнаружены десятки гигантских радиогалактик

      Американский словарь назвал слово года

      Найденную в сугробе в одном подгузнике девочку доставили в Екатеринбург

      СПБ Биржа заявила о подлоге в ситуации с заявлением о банкротстве

      В Китае предупредили Тайвань о реакции на его независимость

      Польша обратилась к Украине из-за ситуации с фурами на границе

      Россияне подсчитали траты на ремонт мечты

      Девушка пригласила парня в гости и узнала неприятную правду о нем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости