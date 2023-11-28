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13:15, 28 ноября 2023Из жизни

Жители московского дома нашли в подъезде «добрейшей души» питона

Жители ЖК в Москве нашли в подъезде двухметрового питона и испугались

Жители многоэтажного дома в Одинцовском районе Москвы обнаружили в подъезде змею и испугались. Об этом пишет Telegram-канал «Москва 24».

Беспризорного двухметрового питона, ползающего по подъезду, нашел житель ЖК «Спутник» по имени Владислав. Не увидев поблизости хозяина, мужчина решил временно забрать рептилию к себе. После этого он написал в общедомовой чат с вопросом, не терял ли кто-то из соседей питона. Однако жители дома пришли в ужас от находки Владислава, так что ему пришлось их успокаивать. «Он добрейшей души змей. Гораздо добрее некоторых людей. Вы его не бойтесь, он хороший. Смотрите, какая добрая мордашка», — ответил мужчина испуганным соседям.

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Новый хозяин также снял несколько видео с питоном. Кроме первого ролика, на котором змея ползает по подъезду, он также выложил видео, где змея расслабляется в ванне и осваивает диван.

Однако участники чата все равно остались не в восторге от перспективы такого близкого соседства с крупной змеей. Хотя некоторые жители подключились к поиску хозяина, от которого питон мог сбежать, другие мечтают навсегда выселить рептилию из ЖК. «Спокойно спать можно будет только после новости, что она больше в ЖК не живет», — написал один из соседей. «Вы что, собрались ее вернуть? Чтоб она в следующий раз забралась в вентиляцию и кто-то проснулся, а его ребенка, как тюбик с пастой уже выдавили? Это угроза жизни и здоровью других людей», — предостерег еще один житель дома.

Владислав однако так прикипел к новому питомцу, что не планирует с ним расставаться.

Ранее сообщалось, что взбесившаяся из-за ссоры хозяев обезьянка-капуцин по имени Мася сбежала от хозяев в подъезд. Животное испытало такой стресс, что для его поимки пришлось вызвать спасателей.

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      Антонина Черташ
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