Напавшая на москвичей взбесившаяся обезьяна по кличке Мася попала на видео

Поимку взбесившейся обезьяны на юго-западе Москвы сняли на видео

Взбесившаяся обезьяна-капуцин начала вести себя агрессивно из-за ссоры хозяев. Видео поимки разнервничавшегося животного опубликовали в официальном Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, его сняли сами спасатели.

Жительница одного из домов на юго-западе Москвы 16 ноября вызвала спасателей после того, как принадлежавшая ее сожителю обезьяна по имени Мася начала вести себя агрессивно после семейной ссоры. Капуцин выбежал из квартиры, но смог дойти только до закрытой двери, ведущей из квартирного холла в подъезд. Животное обосновалось там, заблокировав выход соседям.

Как стало известно, хозяина Маси в момент происшествия дома не было. Родственник владельца попытался утихомирить капуцина и вернуть домой, но ничего не вышло. Животное покусало его и село на плечи. Мужчина старался не двигаться, чтобы не спровоцировать повторную атаку. Соседи делали попытки усмирить капуцина бананами, но и это не сработало.

Справиться с обезьяной смогли лишь прибывшие по вызову сотрудники департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы. Пока сотрудник полиции отвлекал примата лакомством, пожарный в полной боевой экипировке, включая шлем и краги, сумел поймать Масю и посадить обратно в вольер. Пострадавшему мужчине оказали помощь на месте.

Ранее в турецком Стамбуле обезьяна сбежала от хозяина и устроила хаос на улицах города. Животное напало на трех человек: двоих из них обезьяна покусала, а одному нанесла травму головы.