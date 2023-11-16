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13:25, 16 ноября 2023Из жизни

На жителей московского подъезда напала обезьяна

В Москве обезьяна сбежала от хозяина и покусала жителей подъезда

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В московском районе Орехово-Борисово обезьяна покусала хозяина и атаковала жителей подъезда. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Жительница одного из домов по улице Ясеневой вызвала спасателей после того, как принадлежавшая ее сожителю обезьяна неожиданно набросилась на него и укусила несколько раз. После этого животное сбежало в подъезд и там успело напасть еще на нескольких человек. Обезьяна вела себя агрессивно и не подпускала к себе людей при попытках ее успокоить.

После прибытия полицейских и спасателей обезьяну удалось поймать и поместить в вольер в квартире. Хозяина примата увезли в отделение полиции, тяжесть полученных им травм не уточнялась.

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      Антонина Черташ
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