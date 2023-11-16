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14:50, 16 ноября 2023Из жизни

Стали известны подробности атаки агрессивной обезьяны в московском подъезде

Покусавшая мужчину в московском подъезде обезьяна оказалась капуцином Масей
Начало событий в новости На жителей московского подъезда напала обезьяна

Фото: Unsplash

Покусавшая человека на юго-западе Москвы обезьяна оказалась капуцином. Подробностями происшествия делится Telegram-канал Shot.

Жительница одного из домов по улице Ясеневой 16 ноября вызвала спасателей после того, как принадлежавшая ее сожителю обезьяна по имени Мася неожиданно начала вести себя агрессивно. Капуцин выбежал из квартиры, но смог дойти только до закрытой двери, ведущей из квартирного холла в подъезд. Животное обосновалось там, заблокировав выход всем соседям.

Как стало известно, хозяина Маси в момент происшествия дома не было. Родственник владельца попытался утихомирить капуцина и вернуть домой, но ничего не вышло. Животное покусало его и село на плечи. Мужчина старался не двигаться, чтобы не спровоцировать повторную атаку. Соседи делали попытки усмирить капуцина бананами, но и это не сработало.

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Справиться с обезьяной смогли лишь прибывшие по вызову сотрудники департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы. Масю вернули в вольер, а с владельцем общаются полицеqские.

Ранее в турецком Стамбуле обезьяна сбежала от хозяина и устроила хаос на улицах города. Животное напало на трех человек: двоих из них обезьяна покусала, а одному нанесла травму головы.

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      Антонина Черташ
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