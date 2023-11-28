Двое россиян за ночь оторвали с внедорожников зеркала на три миллиона рублей

В Челябинске задержали оторвавших зеркала с внедорожников на 3 млн рублей мужчин

В Челябинске задержали двух жителей, которые подозреваются в краже с автомобилей премиум-класса зеркала заднего вида на общую сумму 3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Ранее по факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Сообщается, что правоохранители уже установили причастность задержанных мужчин к десяти эпизодам. Злоумышленники орудовали в Советском и Центральном районах города. Расследование продолжается.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Москве пластический хирург украл из ресторана Lamborghini бокалы на миллион рублей.