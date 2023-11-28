Российский пластический хирург украл из ресторана бокалы на миллион рублей

В Москве пластический хирург украл из ресторана Lamborghini бокалы на 1 млн руб.

Пластический хирург украл из московского ресторана Lamborghini шесть бокалов из французского хрусталя, стоимость которых оценивается в миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина был гостем мероприятия «Топ-50 лучших персон», которое проходило в ресторане на Большой Полянке. После получения премии он вместе со своей командой сложил бокалы в пакеты. Это заметили сотрудники заведения и попросили хирурга вернуть посуду, однако он проигнорировал просьбу и вскоре покинул ресторан.

Директор Lamborghini написал заявление в полицию. Он оценил ущерб в миллион рублей. Его адвокат Елена Корабейникова рассказала «360», что на место приезжала оперативно-следственная группа. Сейчас силовики разбираются в этом деле, добавила она.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина, подозреваемого в краже крупной суммы денег у посетителя ресторана.