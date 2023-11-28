Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 28 ноября 2023Силовые структуры

Российский пластический хирург украл из ресторана бокалы на миллион рублей

В Москве пластический хирург украл из ресторана Lamborghini бокалы на 1 млн руб.

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Пластический хирург украл из московского ресторана Lamborghini шесть бокалов из французского хрусталя, стоимость которых оценивается в миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина был гостем мероприятия «Топ-50 лучших персон», которое проходило в ресторане на Большой Полянке. После получения премии он вместе со своей командой сложил бокалы в пакеты. Это заметили сотрудники заведения и попросили хирурга вернуть посуду, однако он проигнорировал просьбу и вскоре покинул ресторан.

Директор Lamborghini написал заявление в полицию. Он оценил ущерб в миллион рублей. Его адвокат Елена Корабейникова рассказала «360», что на место приезжала оперативно-следственная группа. Сейчас силовики разбираются в этом деле, добавила она.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина, подозреваемого в краже крупной суммы денег у посетителя ресторана.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      В Армении допустили скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Успех iPhone 15 относительно других смартфонов Apple оценили

      В Европе предложили снять санкции с одного вида российских товаров

      Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

      Движение машин по Крымскому мосту возобновили

      67-летний отец Ивана Урганта женился

      Гинеколог посоветовала упражнение для улучшения интимной жизни женщин

      Стало известно о режиме работы российских аэропортов в условиях непогоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости