Гражданин Перу обокрал судью из Мозамбика в московском ресторане

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина, подозреваемого в краже крупной суммы денег у посетителя ресторана. Об этом в среду, 9 октября, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.

Как уточняет РЕН ТВ, пострадавший — 65-летний судья из Мозамбика. Обедая в ресторане на Арбате, он повесил сумку с личными вещами на спинку стула, а позже обнаружил ее пропажу. Там находилось 4000 евро, 2000 долларов и 1200 южноафриканских рандов. Общая сумма ущерба составила более 461 тысячи рублей. Подозревается в совершении преступления 53-летний гражданин Перу.

21 августа сообщалось, что суд приговорил к тюремному сроку сына бывшего главы МВД Мали за кражу кольца с бриллиантом и другого ценного имущества у российской актрисы Марии Шумаковой.

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