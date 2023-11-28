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20:29, 28 ноября 2023Силовые структуры

Экс-заключенный изнасиловал десятилетнюю падчерицу

В Нижнем Новгороде бывший заключенный изнасиловал десятилетнюю падчерицу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде 40-летний местный житель изнасиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы, сообщает mk.ru.

По данным источника, мужчина вернулся после работы домой и надругался на 10-летним подростком. О произошедшем узнала мать потерпевшей. Женщина обратилась в полицию. Мужчину обнаружили в сильном алкогольном опьянении и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Известно, что фигурант неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за разбой и расправу над человеком.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала мужчину, который изнасиловал женщину в 2010 году.

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      Илона Палей
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