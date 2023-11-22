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20:23, 22 ноября 2023Силовые структуры

В Москве задержали обвиняемого в совершенном в 2010 году изнасиловании

В Москве полиция задержала мужчину, изнасиловавшего женщину в 2010 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала мужчину, который изнасиловал женщину в 2010 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Им оказался уроженец Таджикистана 1986 года рождения. В ходе допроса фигурант признал свою вину. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статьям 131 («Изнасилование») и 162 («Разбой») УК РФ.

По версии следствия, 18 ноября 2010 года мужчины, находясь на территории гаражного кооператива в Москве, решили напасть на женщину и украсть ее телефон. После этого они изнасиловали пострадавшую. В результате полученных травм она не выжила. Остальных фигурантов дела ищут.

Ранее в Челябинской области задержали 70-летнего пенсионера, изнасиловавшего женщину.

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      Варвара Митина
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