Гинеколог назвала способы поддерживать здоровый менструальный цикл

Стабильный менструальный цикл — не единственный, но очень важный показатель репродуктивного здоровья женщины, рассказала врач-акушер-гинеколог, профессор Наталия Подзолкова. Способы поддержания здорового менструального цикла она назвала в беседе с aif.ru.

По словам Подзолковой, для стабильного менструального цикла необходимо придерживаться здорового образа жизни. «Надо избегать избыточного и недостаточного питания, гиподинамии, изнуряющих физических нагрузок (есть даже специальный термин — "аменорея спортсменов")», — объяснила она.

Врач добавила, что на фертильность негативно влияют стрессы, курение, употребление алкоголя и наркотиков. Тем же, кто не планирует заводить детей в ближайшее время, Подзолкова рекомендовала подобрать с врачом надежную контрацепцию.

Ранее врач-гинеколог, ведущая блог в TikTok под ником @idanielle75, предостерегла от ошибки, которую совершают 95 процентов женщин на приеме у гинеколога. Специалистка рассказала, что из-за волнения большинство женщин перед началом осмотра идут в туалет и в спешке недостаточно тщательно соблюдают правило гигиены.