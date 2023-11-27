Женщин предостерегли от частой досадной ошибки на приеме у гинеколога

Врач-гинеколог, ведущая блог в TikTok под ником @idanielle75, предостерегла от частой ошибки, которую совершают 95 процентов женщин на приеме у гинеколога. На пост врача обратило внимание издание Daily Mirror.

Специалистка рассказала, что из-за волнения большинство женщин перед началом осмотра идут в туалет и в спешке недостаточно тщательно соблюдают правило гигиены. «Туалетная бумага скатывается, и мы находим ее частицы на половых органах», — рассказала блогерша.

Она добавила, что врачей этот факт не беспокоит и не раздражает. Однако она решила поделиться им с подписчицами, поскольку понимает желание женщин в любой ситуации быть чистыми и выглядеть опрятно.

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