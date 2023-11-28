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21:56, 28 ноября 2023Мир

ХАМАС передало Красному Кресту пятую группу заложников

МИД Катара: ХАМАС передало пятую группу заложников Красному Кресту

Палестинское исламистское движение ХАМАС передало пятую группу заложников в секторе Газа Красному Кресту. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети X (бывшая Twitter).

«В рамках выполнения обязательств по пятому дню гуманитарной паузы 30 мирных палестинцев будут освобождены сегодня в обмен на освобождение десяти израильских заложников из Газы», — написал Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Он уточнил, что из израильских тюрем будут освобождены 15 палестинских женщин и 15 несовершеннолетних.

ХАМАС освободило девять женщин и одну несовершеннолетнюю, среди пленных были гражданка Австрии, две гражданки Аргентины и гражданка Филиппин, добавил представитель министерства иностранных дел Катара. Все они были переданы Международному Комитету Красного Креста.

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      Александра Синицына
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