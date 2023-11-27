В ХАМАС рассказали об условиях продления перемирия в Газе

ХАМАС: перемирие в Газе будет продлеваться на день за освобождение 10 заложников

Перемирие в секторе Газа будет продлеваться на день за освобождение каждых десяти заложников. О таких условиях рассказал представитель палестинского радикального движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан в интервью телеканалу LBCI.

«Если ХАМАС или бригады "Аль-Кассам" найдут других задержанных, перемирие будет продлеваться на день за каждых десятерых из них», — сказал он.

Ранее ХАМАС допустило возможность продления перемирия на срок от двух до четырех дней и посчитало возможным обеспечить освобождение от 20 до 40 израильских пленных.