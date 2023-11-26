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21:18, 26 ноября 2023Мир

ХАМАС заявило о готовности продлить перемирие с Израилем

AFP: ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем на срок от двух до четырех дней
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Omar Ashtawy / Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем на срок от двух до четырех дней, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

Как уточнили в ХАМАС, движение допустило возможность продления перемирия на срок от двух до четырех дней. «ХАМАС считает возможным обеспечить освобождение от 20 до 40 израильских заключенных», — подчеркнули источники.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что израильская сторона нарушила условия соглашения о перемирии.

В МИД Израиля опровергли обвинения ХАМАС, утверждая, что страна не нарушала перемирия с Газой.

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      Марина Совина
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