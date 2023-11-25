ХАМАС заявило о нарушении Израилем условий перемирия

Представитель ХАМАС Хамдан: израильская сторона нарушила соглашение о перемирии

Израильская сторона нарушила условия соглашения о перемирии. Об этом заявил представитель палестинского исламистского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан, отметив, что группировка уведомила о происходящем посредников, передает РИА Новости.

«Мы подтверждаем стремление к успеху реализации соглашения, которое было достигнуто при помощи Катара и Египта, и свои обязательства, пока враг будет придерживаться их выполнения», — подчеркнул Хамдан. Он добавил, что Израиль позволяет себе нарушения условий в области безопасности и прекращения огня, а также манипуляции с именами тех, кого страна обещала освободить. Это «подвергает само соглашение опасности», сказал он.

Тем временем в МИД Израиля опровергли обвинения ХАМАС, утверждая, что страна не нарушала перемирия с Газой.

Ранее военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» отложило освобождение второй группы израильских заложников до тех пор, пока правительство Израиля не выполнит условия соглашения о въезде грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, а также не начнет соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.