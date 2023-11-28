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15:03, 28 ноября 2023Культура

Худрука театра в Воронеже уволили из-за антироссийской позиции

Худрука театра в Воронеже Бычкова уволили из-за высказываний против СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Художественного руководителя Воронежского Камерного театра Михаила Бычкова уволили с должности из-за антироссийской позиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что такое решение приняло региональное Министерство культуры. Поводом для этого стали выступления культурного деятеля против проведения специальной военной операции на Украине (СВО). В сети появились петиции против его увольнения, однако большая часть местных жителей, по утверждению канала, поддержала решение Минкульта об уходе Бычкова со своего поста.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал действия бывшего худрука театра в нынешнее время «подлыми и отвратительными выступлениями против нашей страны».

Это государственный театр, так что должность в большой степени государственная. У человека есть право говорить что он хочет, но при этом не надо занимать государственную должность

Виталий Милоновдепутат Госдумы

Ранее мексиканскую актрису и звезду фильма «Крик» Мелиссу Барреру уволили со съемок седьмой части франшизы из-за поста, в котором она выступила с критикой в адрес властей Израиля.

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      Анастасия Астахова
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