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20:45, 28 ноября 2023Силовые структуры

Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня

В Кургане суд оштрафовал на 2 млн руб. иностранца, прикурившего от Вечного огня

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Курганский областной суд оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Он заплатит два миллиона рублей.

Установлено, что в марте на Аллее Славы в Кургане мужчина в состоянии алкогольного опьянения встал на монумент в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне и поджег сигарету от пламени.

Ранее сообщалось, что следователи из управления Следственного комитета по Самарской области возбудили три уголовных дела в отношении певца Эдуарда Шарлота. Артиста обвиняют в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному — по статье 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

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      Илона Палей
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