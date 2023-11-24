Сжегший российский паспорт певец Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел

Следователи Самары возбудили три уголовных дела на певца Шарлота

Следователи из управления Следственного комитета по Самарской области возбудили три уголовных дела в отношении певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Артиста обвиняют в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному — по 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

Ранее стало известно, что публикации Шарлота ненависти решила проверить прокуратура на признаки возбуждения. На данный момент певец находится под административным арестом — суд отправил его в спецприемник на 13 суток за мелкое хулиганство.

В июне артист записал видео, на котором сжег российский паспорт.