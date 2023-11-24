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17:13, 24 ноября 2023Силовые структуры

Сжегший российский паспорт певец Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел

Следователи Самары возбудили три уголовных дела на певца Шарлота
Эдуард Шарлот

Эдуард Шарлот. Кадр: ВПИСКА / YouTube

Следователи из управления Следственного комитета по Самарской области возбудили три уголовных дела в отношении певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Артиста обвиняют в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному — по 148 («Оскорбление чувств верующих») УК РФ.

Ранее стало известно, что публикации Шарлота ненависти решила проверить прокуратура на признаки возбуждения. На данный момент певец находится под административным арестом — суд отправил его в спецприемник на 13 суток за мелкое хулиганство.

В июне артист записал видео, на котором сжег российский паспорт.

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      Олеся Мицкевич
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