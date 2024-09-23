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09:27, 23 сентября 2024Силовые структуры

Сжегшему паспорт гражданина России певцу Шарлоту в очередной раз продлили арест

В Самаре певцу Шарлоту суд продлил арест еще на один месяц
Начало событий в новости Сжегший российский паспорт певец Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

В Самаре Кировский районный суд продлил арест блогеру и певцу Эдуарду Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) еще на один месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца музыканта.

По данным агентства, отец Шарлота рассказал о том, что дело передают в суд. Он сказал, что сейчас музыкант ожидает от прокуратуры официальное заключение по обвинению.

Шарлота арестовали 2 декабря 2023 года. Против него возбуждено три уголовных дела. Певец признал вину, извинился перед русским народом, пообещал «защищать страну талантом», а также зачитал стихотворение, которое написал во время ареста.

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      Анна Габай
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