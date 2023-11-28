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05:30, 28 ноября 2023Путешествия

Иностранцев удивила одна особенность квартир в Крыму

Фото: Максим Змеев / Reuters

Итальянцы узнали об одной особенности жизни в Крыму, которая их удивила. Мнение иностранцев узнала российская путешественница, она поделилась подробностями в своем блоге на платформе «Дзен».

Блогерша рассказала, что во время звонка по видеосвязи ее знакомые итальянцы обратили внимание, что родители девушки ходят в квартире в футболках. «Насколько же тепло у вас дома? Или на улице тоже тепло? В Крыму, наверное, теплее просто?» — спросили они.

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Автор публикации отметила, что в Италии отопление очень дорогое. Так, если в Крыму обогрев помещения обходится в 25-30 евро в месяц (2,4-2,9 тысячи рублей), то в европейской стране счета достигают 1-1,5 тысячи евро (98-145 тысяч рублей).

«На полную они не используют отопление в холодный сезон, по дому ходят в теплой одежде, однозначно в свитерах и теплых штанах», — рассказала россиянка.

Ранее итальянский турист побывал в Санкт-Петербурге и удивился тому, что в квартирах россиян нет привычных для него вещей. Например, биде и сушильной машины для белья, что на его родине считается «нормой жизни».

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      Мария Борисова
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