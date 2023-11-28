Израиль освободил палестинских женщин и детей в рамках соглашения с ХАМАС

Al-Jazeera: Израиль освободил 30 детей и трех женщин в рамках соглашения с ХАМАС

Четвертая группа палестинских заключенных, освобожденных Израилем, состоит из детей и женщин. Об этом рассказал телеканал Al-Jazeera.

Уточняется, что израильские власти отпустили 33 человека. Среди них три женщины, остальные — дети.

Об освобождении новой группы палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, сообщалось ранее. Они покинули тюрьму Офер (находится в Бейтунии) в сопровождении сотрудников Красного Креста.

Третья группа палестинских заключенных была освобождена 26 ноября. В нее вошли только подростки. По этому случаю тысячи жителей Палестинской автономии устроили в центре Рамаллы празднование.